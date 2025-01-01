Nos références
Liste non exhaustive des sites positionnés en première page de Google, sur les marchés suisse, français et international.
Lesfleurs.ch
, société de (Suisse)
- Référencement en quatre langues (français, allemand, anglais et italien), national et international
- Gestion de campagne AdWords selon les événements (Fêtes des mères, Saint Valentin, etc.)
Mots clés en première page:
fleurs, livraison, fête des mères, magasin de fleurs, livraison chocolat, flowers delivery, blumenversand
Egga
, (Suisse)
- Refonte du site en responsive
- Amélioration des performances
- Référencement sous Google en français
ICON SA
, (Suisse)
- Refonte technique
- Audit de contenu
- Création de popularité
Mots clés en première page:
Informatique genève
BelgiqueFleurs
, (Belgique)
- Optimisation technique en 4 langues
- Référencement sur Google Belgique en français
- Référencement local des principales villes de Belgique (Bruxelles, Anvers, etc.)
Mots clés en première page:
tous les termes liés à la livraison florale.
Léman Chirurgie
, (Suisse)
- Référencement local en Suisse romande et national
Mots clés en première page:
cabinet médical Lausanne
iifm.ch
,
- Optimisation du positionnement sue Google Suisse et international
- Site français et anglais
Eggacom.ch
, voip (Suisse)
- Référencement sur Google Suisse
- Création et optimisation de campagnes de publicité AdWords
Mots clés en première page:
central téléphonique, téléphonie voip, flexitel
Blumen am Vorderberg
, (Suisse)
- Référencement Google Suisse en allemand
- Amélioration du positionnement local
Boutique Paradis
, votre (Suisse)
- Référencement local Suisse
- Optimisation du site régional, création d'un réseau régional de fleuristes vaudois.
Mots clés en première page:
fleurs Lausanne
Office-Box
, en ligne (Suisse)
- Référencement sur moteurs de recherche nationaux en français
- Campagnes publicitaires pour divers publics cibles
Mots clés en première page:
logiciel facturation, programme facturation
123Blumen
, Schweiz (Suisse)
- Référencement sur moteurs de recherche nationaux en allemand
- Gestion de campagne AdWords pour les fêtes de fin d'année
Mots clés en première page:
Blumenversand, Blumen liefern, Blumen Lieferung