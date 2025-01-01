Nos références

Liste non exhaustive des sites positionnés en première page de Google, sur les marchés suisse, français et international.


Sites positionnés sous Google Suisse, France et international
envoi de fleurs en ligne
Lesfleurs.ch, société de livraison de fleurs (Suisse)
  • Référencement en quatre langues (français, allemand, anglais et italien), national et international
  • Gestion de campagne AdWords selon les événements (Fêtes des mères, Saint Valentin, etc.)
Mots clés en première page:
fleurs, livraison, fête des mères, magasin de fleurs, livraison chocolat, flowers delivery, blumenversand
Agence Egga Réputation
Egga, Agence e-réputation (Suisse)
  • Refonte du site en responsive
  • Amélioration des performances
  • Référencement sous Google en français
Icon SA
ICON SA, Informatique hosting geneve (Suisse)
  • Refonte technique
  • Audit de contenu
  • Création de popularité
Mots clés en première page:
Informatique genève
Belgique Fleurs
BelgiqueFleurs, livraison de fleurs en Belgique (Belgique)
  • Optimisation technique en 4 langues
  • Référencement sur Google Belgique en français
  • Référencement local des principales villes de Belgique (Bruxelles, Anvers, etc.)
Mots clés en première page:
tous les termes liés à la livraison florale.
Cabinet Médical Lausanne
Léman Chirurgie, Cabinet médical Dr. Vincent Bettschart (Suisse)
  • Référencement local en Suisse romande et national
Mots clés en première page:
cabinet médical Lausanne
Institut Fédéral de Formation en Mobilité
iifm.ch, Institut International de Formation en Mobilité
  • Optimisation du positionnement sue Google Suisse et international
  • Site français et anglais
centraux voip téléphonie
Eggacom.ch, centraux téléphoniques voip (Suisse)
  • Référencement sur Google Suisse
  • Création et optimisation de campagnes de publicité AdWords
Mots clés en première page:
central téléphonique, téléphonie voip, flexitel
Station Saint-Cergue ski
Blumen am Vorderberg, Blumen nach Zürich schicken (Suisse)
  • Référencement Google Suisse en allemand
  • Amélioration du positionnement local
 
jouets pour enfants
Boutique Paradis, votre fleuriste à Lausanne (Suisse)
  • Référencement local Suisse
  • Optimisation du site régional, création d'un réseau régional de fleuristes vaudois.
Mots clés en première page:
fleurs Lausanne
positionnement office box
Office-Box, logiciel de facturation en ligne (Suisse)
  • Référencement sur moteurs de recherche nationaux en français
  • Campagnes publicitaires pour divers publics cibles
Mots clés en première page:
logiciel facturation, programme facturation
blumenversand und lieferung
123Blumen, Blumen lieferung Schweiz (Suisse)
  • Référencement sur moteurs de recherche nationaux en allemand
  • Gestion de campagne AdWords pour les fêtes de fin d'année
Mots clés en première page:
Blumenversand, Blumen liefern, Blumen Lieferung

Egga Sàrl


Crêt des Racines 2
2035 Corcelles
Suisse
T. + 41 (0)32 753 68 46
Contactez-nous | Plan du site
© Egga Référencement Suisse - Octobre 2025